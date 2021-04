La Course des 3 ponts fait encore l’impasse

COURSE À PIED. La décision ne s’est pas fait attendre: malgré le léger assouplissement des mesures sanitaires annoncé mercredi, la FSG Gym-Hommes de Broc a décidé d’annuler la Course des 3 ponts prévue le 13 mai prochain. «C’est une grande frustration, souffle son président Philippe Murith. Malheureusement, la limite des 15 personnes rend impossible la gestion d’une épreuve qui aurait attiré entre 400 et 500 coureurs. Car les gens attendaient ça...» Après deux annulations consécutives, l’épreuve brocoise déménagera au nouveau centre sportif pour sa 46e édition. «Elle aura lieu le 26 mai 2022 sur un parcours légèrement modifié», annonce Philippe Murith. QD