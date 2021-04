La pop rêvée de Marion Brunetto

MUSIQUE

Requin Chagrin

BYE BYE BABY

Sony

On a l’impression de planer à quelques centimètres du sol, au fin fond de la nuit, comme lors d’une rentrée un peu trop tardive, un peu trop ivre. Dans une sorte d’euphorie duveteuse, le sourire béat. La Française Marion Brunetto vient de signer la bande-son de cette virée, le troisième album de son projet Requin Chagrin, le one-woman-band où elle touche à tous les instruments. Un disque nocturne, solitaire et nostalgique, à l’image de sa sublime pochette.

Ex-batteuse de groupes garage, la Varoise a conservé cette métronomie envoûtante, sur laquelle elle plaque des synthés new wave, des guitares toute reverb dehors et une bonne dose de mélodies venimeuses. Tout aussi accrocheuse, sa voix basse et presque monocorde, aux antipodes de la virtuosité,…