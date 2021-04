Le petit garçon avant la célèbre tragédie

LIVRES

Maggie O’Farrell

HAMNET

Belfond, 368 pages

D’emblée, une épigraphe nous apprend que «Hamnet et Hamlet sont en fait le même prénom». Il sera donc bien question de Shakespeare, même si son nom n’est jamais cité. Et d’un garçon mort à 11 ans, en 1596. Quelques années plus tard, son père écrira la plus extraordinaire tragédie de l’histoire du théâtre.

L’Irlandaise Maggie O’Farrell (autrice, entre autres du merveilleux Assez de bleu dans le ciel) s’empare de cette histoire avec un tact infini. En cette fin de XVIe siècle, l’Angleterre doit vivre avec les horreurs d’une maladie qui se diffuse dans tout le pays. C’est d’abord une petite fille qui tombe malade, puis son frère jumeau, Hamnet. Agnès, leur mère singulière (vraie héroïne du roman) fait ce qu’elle peut pour leur venir en aide,…