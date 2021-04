Le punk, b.o. de notre malaise

Ce mardi, les conférences TEDxFribourg ont pour thème le punk. Décryptage en compagnie du Bordelais Manuel Roux, guitariste du groupe PVST, doctorant en sciences de l’éducation et chercheur au sein du projet d’étude Punk is not dead.

CHRISTOPHE DUTOIT

Avec des slogans comme «No culture no future», ne vit-on pas la renaissance, si ce n’est du mouvement, tout du moins d’éléments rattachés au punk?

On vit une période d’incertitude, avec des enjeux inédits, sanitaires, climatiques, qui nous obligent à revoir notre appréhension du monde. Le punk est, depuis quarante ans, la bande-son de ce malaise. Qui était déjà perceptible au moment des premiers chocs pétroliers, des politiques libérales du trio gagnant Giscard-Thatcher-Reagan, de la postindustrialisation, du début du chômage de masse… A…