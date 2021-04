On le sait, que les histoires d’amour finissent mal…

Mes chats, ma télé et moi

Et si trouver son âme sœur était garanti par la science? Netflix propose avec The One une démonstration sous forme de thriller que les progrès scientifiques n’ont pas que du bon…

INTRIGUE. Une série aussi banale dans le thème – la recherche du grand amour – qu’originale dans son développement: et si la science permettait à chacun de trouver son âme sœur, la personne dont à coup sûr on tombera raide dingue amoureux, et inversement. Coup de foudre garanti, finie la «douce» incertitude des premiers rencards, ou le terrible coup porté à notre ego à chaque fois que quelqu’un swipe notre photo sur Tinder. Tentant, non?

Création originale de Netflix sortie fin mars, The One est adaptée d’un roman présenté comme une dystopie. Deux jeunes généticiens développent une…