Les mystères du cerveau

A propos de neurobiologie.

Le jeu de Go se compose d’un damier de 19 cases sur 19 et les joueurs disposent de 180 pièces, une de plus pour l’un des deux. Le nombre de possibilités de parties équivaut au nombre d’atomes du cosmos multiplié par lui-même. N’estce pas vertigineux? Notre cerveau contient 50 milliards de neurones. Et chacun est relié à 10 000 synapses. Le cerveau de la femme est plus petit en taille, mais sa rapidité d’exécution est supérieure. Sans avoir étudié la neurologie, je présume que le nombre de possibilités de concepts est faramineux.

De plus, malgré les progrès stupéfiants de la recherche actuelle sur le cerveau, nous sommes loin d’en avoir décelé tous les mystères. Notre cerveau est le phénomène le plus sophistiqué du cosmos. Toutefois, savons-nous s’il existe un…