Les poussins sont de retour

Les visiteurs retrouvent avec bonheur les poussins au Musée d’histoire naturelle de Fribourg, après une année d’absence liée au Covid. Petits et grands se succèdent devant les couveuses, dans l’espoir de voir un œuf éclore.

ANN-CHRISTIN NÖCHEL

Simplement poussins, c’est le titre de cette édition 2021 qui se tient sous forme allégée, jusqu’au 18 avril, au Musée d’histoire naturelle de Fribourg. Après une année d’absence, jeunes et moins jeunes sont ravis de retrouver la poussinière: elle a été agrandie et surélevée, afin de faciliter l’observation des courses-poursuites des petites créatures jaunes. Deux couveuses sont également sur place et une dizaine de poussins éclosent chaque jour. De quoi, si on a un peu de chance, pouvoir s’émerveiller devant une éclosion en direct.

Léo, sept ans,…