Les régionaux dans le bon wagon

VTT. Une partie des meilleurs spécialistes de cross-country se sont affrontés samedi sur sol autrichien, à Haiming exactement. En lice dans l’épreuve junior, Maxime L’Homme s’est emparé du 10e rang, à 3’38 du lauréat hollandais Chris van Dijk (1 h 06’54). Il s’agit du meilleur résultat au niveau international pour le Vuadensois de 18 ans.

«J’ai lutté pour le top 5 jusqu’à la mi-course, avant de connaître un passage à vide et de reculer au classement. Ma forme n’était pas aussi bonne que la semaine dernière en Italie (n.d.l.r.: il avait terminé 14e). Je suis quand même content avec cette 10e place, qui me permet de remplir les critères pour les championnats du monde et d’Europe juniors cet été», explique Maxime L’Homme.

Julien Bard en invité

Un autre régional s’est battu, lui, à l’arrière…