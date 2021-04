Les randonnées glânoises réunies dans une brochure

L’Office du tourisme de Romont et sa région présente sa première carte de randonnées pédestres. Ce condensé d’itinéraires est «un réel atout qui répond à une demande croissante des touristes de passage, mais également des habitants de la région», expliquent les responsables du projet. Cette carte regroupe des promenades du dimanche, mais également des escapades plus physiques. Le tout avec des itinéraires détaillés, où il est notamment indiqué les places de pique-nique, les endroits où il est possible de faire du feu et les meilleurs points de vue. Au total, cette brochure gratuite, disponible à l’Office du tourisme de Romont et au Vitromusée, contient une vingtaine d’itinéraires.