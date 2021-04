Les Sudistes puissance 6 dans les cadres nationaux

Les sélections de Swiss-ski sont connues: six régionaux intégreront les équipes nationales pour la saison 2021-2022, dont les promus Gaël Zulauf, Nicolas Macheret et Julie Deschenaux.

QUENTIN DOUSSE

SKI ALPIN. C’est désormais officiel: six régionaux font partie des 101 athlètes (soit cinq de plus que la saison dernière) sélectionnés dans les cadres nationaux alpins. Annonce faite ce jeudi par Swiss-ski.

Si la nouvelle n’a pas étonné les intéressés – «le cadre ne représente qu’une lettre (A, B ou C)», répètent-ils – elle a du moins confirmé des statuts et récompensé des progressions. Dans la première catégorie, on retrouve sans surprise la Rochoise Noémie Kolly (22 ans, cadre B), le Châtelois Alexis Monney (21, B) et enfin la skieuse du Bry Valentine Macheret (22, C), malgré son hiver…