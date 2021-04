Les vert’libéraux présentent Daniel Savary à la préfecture

Le vert’libéral Daniel Savary se verrait bien succéder à Patrice Borcard à la préfecture de la Gruyère. Le bientôt ex-conseiller communal de Pont-en-Ogoz est le premier candidat déclaré.

XAVIER SCHALLER

POLITIQUE. L’assemblée du Parti vert’libéral fribourgeois (PVL) a désigné jeudi soir deux candidats pour l’élection au Conseil d’Etat (lire ci-dessous). Avec en prime, durant cette réunion en ligne, l’annonce de la candidature de Daniel Savary pour la préfecture de la Gruyère. L’habitant d’Avry-devant-Pont explique son choix.

Daniel Savary, pourquoi cet intérêt pour la fonction de préfet?

Comme architecte et administrateur d’établissements publics, j’ai croisé beaucoup de préfets. Parfois pour le meilleur, mais pas toujours. Je me suis souvent dit qu’il y avait mieux à faire et cette…