L'homme qui a forgé le son des eighties

A 63 ans, Steve Lukather sort I found the sun again. Enregistré à la fraîche, le neuvième album solo du guitariste de Los Angeles fleure bon le rock vintage et les mélodies accrocheuses.

CHRISTOPHE DUTOIT

Août 2020. Steve Lukather poste sur Twitter une extraordinaire vidéo de 37 secondes, tournée au smartphone par sa fille. En pyjama dans son jardin, l’ampli sur 10, il improvise un solo de derrière les fagots entre le trampoline et la haie. Puis, à gorge déployée, il hurle good morning. En légende: voilà ce qui arrive au voisin qui enclenche sa souffleuse à 7 heures du mat’… Et commentaire de sa fille: «Mon père est une fucking légende.» Coup de génie et hilarité générale sur les réseaux.

Quelques mois plus tôt, en plein confinement, l’homme se dit qu’il vaut mieux jouer que se…