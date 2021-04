Londres au temps de l’insouciance

Une chanson, son histoire ou les souvenirs qui lui sont liés: tel est l’objet de cette chronique, issue de «Je ne laisserai jamais dire que ce n’est pas la plus belle chanson du monde». Un blog décliné en deux livres.

«London calling to the faraway towns…»

Vous entendez la voix électrique de Joe Strummer? Derrière, la batterie pulse comme un cœur qui bat. Un cœur qui cogne fort, qui s’emballe. L’organe d’un corps qui danse, qui court…

«Now war is declared, and battle come down / Boum Boum Boum Boum.»



A chaque fois que j’écoute London Calling, je me retrouve dans l’easyBus qui roule vers Fulham. L’easyBus est un service d’easyJet. Il n’est pas cher, entre quatre et dix livres sterling selon l’heure. Il relie l’aéroport de Gatwick au quartier de Fulham, au sud-ouest de Londres. Il ne suit…