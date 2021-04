Niels Bisaz décroche deux victoires

NATATION. Jolis succès pour Niels Bisaz ce week-end lors de la première manche de la Swim Cup à Etoy (VD). Le Gruérien de 19 ans, licencié au Vevey-Natation, a remporté ses deux finales, le 50 m libre et le 50 m papillon, respectivement en 24’16 et 25’70. «Ces temps sont loin de mes records, constate-t-il. J’ai un gros manque d’entraînement et je suis embêté par des tendinites à l’épaule. Je vais faire de la physiothérapie et aussi me faire suivre par une nutritionniste. Je pense que cela peut aussi venir d’un problème mental. Il faut que j’y travaille.»

Malgré une concurrence moindre, le nageur du Pâquier a tenu à participer à cette compétition pour combler l’absence d’événement de ces derniers mois. Il y était également présent en tant qu’entraîneur du Sporting Bulle Natation.

Les…