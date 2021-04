Pour que la lumière de Pâques brille

L’invité du samedi

Abbé Daniel Agbeti

prêtre auxiliaire, Unité pastorale Notre-Dame de Compassion

JOYEUSES PÂQUES. Nous voici arrivés avec les magnifiques premiers jours du printemps à la célébration de Pâques, après les quarante jours de cheminement spirituel dans le désert intérieur de notre cœur. Ce rendez-vous annuel nous entraîne joyeusement dans un esprit de passage au quotidien. Et au départ, la Pâques était justement la fête du passage. Elle nous rappelle qu’à l’époque de Moïse, le peuple hébreu a été libéré de l’esclavage d’Egypte. Il a «passé» la mer Rouge pour s’acheminer progressivement vers la terre promise. Et au matin de Pâques, nous fêtons le Christ qui est «passé» de la mort à la vie. En Jésus-Christ ressuscité, nous sommes devenus des femmes et des hommes pascals, des…