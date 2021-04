Retour au temps béni du R & B, de la soul et du rockabilly

MUSIQUE

Nick Waterhouse

PROMENADE BLUE

Innovative Records

Le succès actuel de Nick Waterhouse est rassurant. D’abord parce que le Californien de 35 piges roule sa bosse et ses guitares depuis belle lurette. Mais surtout parce que le jeune public découvre par son biais la soul et le R & B, ce vrai rhythm & blues, celui-là même que grand-maman dansait en 1964 quand elle a rencontré grand-papa. Avec son cinquième album, Promenade blue, sorti vendredi, le chanteur retourne dans le temps. Comme Marty McFly, mais quelques années plus tard, dans une arrière-salle de baloche en plein boom rockabilly.

Avec sa voix de velours, le crooner fait comme si de rien et balance «I’m from California and I don’t mind», dans une envolée entre The Stray Cats et The Cramps, avec sa bouille de Johnny Belle Gueule…