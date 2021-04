Séduisant, fascinant, inquiétant…

Mes chats, ma télé et moi

Coproduction de la BBC et de Netflix, The Serpent nous plonge dans les années 1970, en Asie, où le tueur en série Charles Sobharj piégeait des voyageurs pour voler leur identité.

THRILLER. Une impression de malaise dès les premières images d’Alain Gauthier, de son vrai nom Charles Sobharj, un pseudo-marchand de pierres précieuses français qui, dans les années 1970, a tué et volé nombre de touristes en Asie. The Serpent raconte l’histoire de cet ignoble tueur en série mais elle le fait sans profusion d’hémoglobine ou d’images gores. Et pourtant, l’effroi est bien là. Il est plus sourd, latent. Point d’ancrage de cette coproduction de la BBC et de Netflix (visible sur la plateforme depuis avril): la performance glaçante de détachement de l’acteur français Tahar…