Taxi Romontois passe en mains vaudoises

ÉCONOMIE. La société Taxi Romontois n’est plus glânoise. Elle a en effet été vendue en début d’année à l’entreprise de taxis Les Pierrots, basée à Vallorbe. A la tête de la firme de Vuisternens-devant-Romont depuis vingt-six ans, Christophe Conus souhaitait remettre ses parts depuis plus d’une année. Celui qui avait commencé avec un seul taxi a vendu, pour «des raisons privées», une société comprenant 68 véhicules. «Taxi Romontois continuera d’exister et le dépôt sera toujours basé en Glâne», explique le désormais ancien patron, qui assure actuellement la transition.

Le Glânois de 52 ans, qui devrait ensuite s’orienter dans un autre secteur d’activité, est très satisfait d’avoir pu vendre son entreprise, composée de 72 collaborateurs, dont un certain nombre officient à temps partiel:…