FOOTBALL. Le Servette Chênois et sa gardienne bulloise Gaëlle Thalmann ont réalisé la mauvaise opération samedi dans le choc au sommet de la Super League féminine. Battues 1-2 par le FC Zurich, les Servettiennes ne comptent plus que cinq points d’avance à six journées de la fin. La Gruérienne et ses coéquipières pourront prendre leur revanche sur les Zurichoises ce samedi (18 h) déjà, en quart de finale de la Coupe de Suisse.