Un rêve et des craintes

A propos des votations fédérales du 13 juin.

Ce matin, je me suis réveillé après avoir fait un rêve. J’ai rêvé que le peuple suisse avait refusé l’initiative eau propre et pour une Suisse libre de pesticides de synthèse. J’étais heureux de pouvoir me lever en sachant que je pourrai continuer à exercer mon métier afin de nourrir la population suisse tout en respectant l’environnement, la nature et mon bétail.

Malheureusement, ceci ne pourrait être qu’un rêve car en cas d’acceptation de ces deux initiatives, de graves retombées économiques et environnementales sont à redouter pour notre pays. Une grande perte d’autoapprovisionnement est à craindre, le taux actuellement de 55% qui passerait à 35% avec pour conséquence une importation plus élevée de denrées alimentaires produites dans des…