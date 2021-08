«Marche arrière fracassante à 2000 milliards de dollars.» C’est sous ce titre que peut être jugée sur le plan matériel, cependant central dans la mentalité américaine, la déroute des troupes US en Afghanistan, entraînant dans leur retraite ses supplétifs occidentaux. Mais il y a dans cette capitulation humiliante d’autres aspects auxquels les USA semblent peu sensibles. L’un d’eux, pour l’immédiat, est moral et humain. Il est d’autant plus troublant, qu’il rappelle, quoique dans une moindre mesure, les scènes de désespoir observées à Saigon après la débâcle de ces mêmes troupes US au Vietnam où elles ont abandonné au châtiment des vainqueurs des milliers de serviteurs locaux. Des femmes et des hommes essayant avec la dernière énergie d’emprunter des moyens d’évacuation bricolés et bien insuffisants. Kaboul vit le même cauchemar. Voilà pour le présent. L’avenir jouera sur une autre partition. Dans un premier temps, cette «Berezina» verra l’islamisme bomber le torse, s’enhardir et mener des actions de plus en plus audacieuses. Sur le plan général, la prétention impériale des Etats-Unis va se diluer progressivement dans le doute éprouvé par nombre d’Etats, quant à leur fiabilité politico-militaire. Cette dégradation d’image les conduira à user encore davantage des sanctions économiques, jusqu’à pénaliser par effets collatéraux ses meilleurs amis. De fautes en erreurs, ils vont s’enfoncer dans le déclin géopolitique. Et pas seulement. Car, sur le plan intérieur, ils pourraient se trouver paralysés par des troubles pouvant aller jusqu’à l’implosion. C’est le scénario en cascade de cause à effet relevé dans l’histoire de tous les empires vaincus et démantelés. On le voit, il n’y a pas seulement les catastrophes climatiques pour alimenter nos préoccupations quant au futur.

Clovis Colliard, Châtel-sur-MontsalvensTribune libre