«Etre le FIFF de la littérature»

Le festival Textures - Rencontres littéraires, anciennement Salon du livre romand, se déroulera à Fribourg du 1er au 3 octobre. Interview de Matthieu Corpataux, le directeur de la manifestation.

XAVIER SCHALLER

Textures - Rencontres littéraires remplacent le Salon de livre romand, dont la dernière édition a eu lieu en 2019. Le changement de nom n’est pas que cosmétique, pour la manifestation qui aura lieu du 1er au 3 octobre. Celle-ci affiche les ambitions du nouveau directeur Matthieu Corpataux.

Etes-vous satisfait de la programmation pour votre première édition? Si on peut parler de programmation…

Je suis très content et on parle complètement de programmation. J’ai vraiment pensé Textures comme un festival. L’idée a tout de suite été de faire un événement plus important, plus ambitieux que…