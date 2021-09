Assoupi au volant, un jeune conducteur termine sa course dans un ruisseau à Semsales

Lors de son embardée, il est notamment passé au travers des grillages anti-gibier et a fini sa course dans le ruisseau de la Mortivue, en contrebas de l'autoroute. Le conducteur a été légèrement blessé. Les sapeurs-pompiers ont été sollicités pour circonscrire la fuite d’hydrocarbure et empêcher la propagation de la pollution. L'écosystème aurait été légèrement touché, mais aucune mort de poissons n'a été constatée pour le moment, indique dimanche la police cantonale fribourgeoise dans un communiqué. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances de l'accident. EF