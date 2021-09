Célébrer la joie de la tragédie

Au Théâtre des Osses, François Gremaud transmet son admiration pour la plus célèbre tragédie de Racine: porté par un comédien-orateur, Phèdre! célèbre aussi l’amour du théâtre.

GIVISIEZ. C’est peut-être le plus grand chef-d’œuvre du théâtre classique français. Et, dans cette phrase, deux mots au moins font peur: classique et chef-d’œuvre. Alors qu’il suffit d’approcher Phèdre pas à pas pour en découvrir la grandeur, la puissance incomparable. Tel est le but de François Gremaud (photo), qui a voulu transmettre l’émotion ressentie à la découverte de la tragédie de Racine. Il en résulte Phèdre! (le point d’exclamation a toute son importance), à découvrir dès ce soir au Théâtre des Osses de Givisiez.

Pour l’auteur et metteur en scène installé à Lausanne, jouer cette pièce au Centre…