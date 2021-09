Cours, Michael, cours!

CEMETERY BEACH. Envoyé en mission d’exploration dans une colonie établie sur une exoplanète oubliée, Michael Blackburn se fait capturer et envoyer dans un centre de détention où l’on n’hésite pas à éliminer les ennemis du régime. En réussissant son évasion, il emmène avec lui une autre prisonnière, Grace, qui se révèle être une survivante de premier ordre et une guide idéale dans cette société perturbante. S’engage alors une course poursuite entre eux et les agents d’un gouvernement dirigé par un président tout-puissant, qui craint une invasion du «Vieux Pays». La légende des comics Warren Ellis (Transmetropolitan, Planetar y…) et Jason Howard s’unissent à nouveau pour cet étrange et survitaminé Cemetery Beach. En contre-pied complet de leur précédente collaboration (le très végétal …