Des résidences à La Cabinerie

Ancienne cabine téléphonique transformée en galerie d’art et en espace culturel, La Cabinerie (dans le quartier d’Alt, à Fribourg) s’associe au magazine littéraire et artistique fribourgeois L’Etat des choses. Ensemble, ils ont conçu un programme de résidences d’artistes locaux émergents, actifs dans la musique, la performance, la sculpture, la danse, la peinture… Une sociologue participera également à l’expérience. Tour à tour, ces artistes vont occuper La Cabinerie pour créer, en composant avec l’espace exigu, les conditions climatiques, la lumière évoluant au fil de la journée et les interactions avec les passants. Dix résidences sont prévues, pendant deux mois, jusqu’au 27 novembre. Mélanie Meystre s’est lancée en premier: elle se trouve sur place depuis hier et jusqu’au 30…