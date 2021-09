Deux chemins de vie

LIVRES

François Noudelmann

LES ENFANTS DE CADILLAC

Gallimard, 224 pages

L’écriture est élégante, à la fois sobre et soignée. Pas de pathos non plus, malgré le sujet intime: philosophe, essayiste, professeur d’université, François Noudelmann est parti sur les traces de son grand-père et de son père. Il est écrit «roman», sous le titre Les enfants de Cadillac, mais le livre se fonde sur son histoire familiale. Tout en la dépassant largement, puisque le récit traverse deux conflits mondiaux et s’interroge aussi bien sur la judéité que sur l’identité française.

Le grand-père, Chaïm, arrive en France en 1911: fuyant les pogroms de Lituanie, il est parti, à 20 ans, «avec un cheval et une roulotte pour seul moyen de transport». Engagé volontaire en 1914, il revient du front non pas en «gueule…