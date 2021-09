Deux films à voir de sa voiture

LA ROCHE. Pour la seconde fois, la Société des remontées mécaniques de La Berra organise vendredi 24 et samedi 25 septembre un cinéma drive-in sur le parking du Brand. Le choix de la programmation s’est effectué à la suite d’un vote sur les réseaux sociaux. Demain soir sera projeté le film de (presque) tous les records: sorti en 2011, Intouchables, d’Olivier Nakache et Eric Toledano, avec Omar Sy et François Cluzet, a comptabilisé près de 20 millions d’entrées dans les salles de France. Samedi, place à la nature et au rêve de solitude, avec Into the wild, de Sean Penn (2007), qui raconte l’histoire vraie d’un jeune homme épris de liberté. Au point de se perdre dans les forêts d’Alaska.

