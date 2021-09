Dirty Sound Magnet vernit son nouvel album

ÉBULLITION

Comme tous les musiciens et toute la culture, Dirty Sound Magnet a souffert de la pandémie. Peut-être plus que d’autres, tant le groupe fribourgeois de rock psychédélique a tourné à travers l’Europe, depuis plusieurs années. Il a profité de ce temps de pause forcée pour composer et créer, ce qui a débouché sur un nouvel album, Livealert. Dirty Sound Magnet retrouve la scène ce samedi à Bulle, à Ebullition (21 h), pour un vernissage qui s’annonce explosif. Venu de Saint-Gall, le duo Catalyst ouvrira la soirée. www.ebull.ch.