Du rock juvénile aux douces et désuètes ballades

MUSIQUE

Adrien Gallo

LÀ OÙ LES SAULES NE PLEURENT PAS

Warner Music

On l’a connu jeune rockeur fiévreux avec BB Brunes, qui a vécu son lot de succès et de grandes scènes dès le milieu des années 2000. Leader et chanteur du groupe, Adrien Gallo revient pour la seconde fois en solo, après Gemini en 2014. Ici, rien à voir avec les guitares joliment énervées du quatuor: Là où les saules ne pleurent pas s’impose en douceur, avec ses ballades presque murmurées, ses mots doux et un retour aux bonheurs simples, notamment inspirés de la paternité. A l’image de la chanson titre, délicieuse, où «les fruits sont aux branches / Et tes mains sont entre mes doigts».

Il se dégage de cet album un parfum désuet, avec son quintette à cordes, sa flûte sautillante, sa harpe, son piano, ses guitares acoustiques.…