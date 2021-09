L’étude d’une fusion à cinq proposée en Glâne Sud

Les communes de Chapelle, Rue, Auboranges, Ecublens et Montet discutent d’un éventuel rapprochement. Un sondage sera effectué en février. Avant cela, Montet demandera à ses citoyens de choisir entre ce projet et un possible mariage avec Ursy.

VALENTIN CASTELLA

COMMUNES. En février dernier, les six communes de la Glâne Sud s’étaient prononcées sur l’étude d’une fusion. Les citoyens de Rue, Chapelle, Auboranges, Ecublens et Montet avaient accepté l’idée avec enthousiasme. Au contraire de leurs voisins d’Ursy, qui avaient refusé et ainsi fait capoter le projet. Sept mois plus tard, l’idée d’un rapprochement est toujours d’actualité. En effet, un nouveau sondage sera effectué en février. La seule différence est que les habitants d’Ursy ne seront pas invités à y répondre. Un projet de fusion…