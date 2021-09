L’humour derrière la nonchalance

NOUVEAU MONDE. Parmi les nombreux Romands qui ont secoué l’humour de ce coin de pays depuis quelques années, il fait sans doute partie des plus talentueux. Ou, en tout cas, des plus drôles, ce qui reste l’essentiel dans ce domaine. Invité pour deux soirées au Nouveau Monde, à Fribourg, le Vaudois Nathanël Rochat présentera son nouveau spectacle, Live Unplugged.

Sous la forme d’un stand up que l’on nous promet «rafraîchissant et un peu canaille», on devrait retrouver le flegme et la (fausse) nonchalance qui sont devenus ses marques de fabrique. Ainsi que son regard plein de bon sens sur l’actualité, les préoccupations de sa génération (le terrorisme, la mendicité, la drogue, le sexe…) et, évidemment, sur lui-même. A noter que l’humoriste fribourgeois Jeremy Crausaz se produira en première…