L’Uni Futsal Team Bulle s’impose dans le derby

FUTSAL. Victoire 2-4 pour l’Uni Futsal Team Bulle contre Fribourg Old Fox. Dimanche lors de la quatrième ronde de Premier League, les hommes d’Artur Jorge Ferreira menaient 3-0 à la pause avant de résister au retour adverse. «C’était serré jusqu’à la fin», relate le coach de 46 ans. «Défensivement, nous avons tenu le coup, car nous avions très bien préparé ce match.» Les Bullois sont désormais cinquièmes à égalité avec le quatrième. «Nous voulons faire une bonne phase régulière et terminer dans le top 4. Après, ce seront les play-off. Pour la suite, on verra», conclut l’Estavannensois. Prochaine rencontre dimanche à Uzwil, septième. VT