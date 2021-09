La Combert pris par Ursy sur son terrain

Dans un derby sudiste de milieu de tableau de 2e ligue, La Combert a laissé la totalité de l’enjeu au FC Ursy (1-3), qui pointe à un cinquième rang intéressant.

CLAUDE GENILLOUD

2e LIGUE. Né de la fusion du FC La Roche/Pont-la-Ville et du FC Treyvaux, FC La Combert, du nom de la colline qui domine les trois villages, recevait le FC Ursy samedi soir. Il n’est jamais simple de se rendre à La Roche et les Glânois étaient avertis de la difficulté de ce déplacement. Daniel Rieder, l’entraîneur glânois, avait mis en garde ses joueurs: «Sur ce terrain de petite dimension (n.d.l.r.: 93 m x 60 m), La Combert procède par longs ballons. Nous devions éviter d’encaisser le premier but.» Aussi, les Glânois ont entamé le match avec beaucoup de concentration et effectué d’entrée un gros pressing. Après un…