Le FC Bulle conforte sa place de leader

Après-midi sans histoire pour Lucien Dénervaud et ses hommes. Face à une équipe valaisanne inférieure dans tous les secteurs de jeu, les Bullois ont pris les devants dès la 12e grâce à Robin Golliard (1-0). Le défenseur Florent Genoud et Robin Golliard – encore lui – ont assuré la victoire bulloise avant la mi-temps (32e et 45e, 3-0). En deuxième mi-temps, Ruben Carneiro (81e, 4-0), Thomas Alonso (83e, 5-0) et Sofien Benbachir (90e, 6-0) ont aggravé la marque face à un Martigny-Sports réduit à dix dès la 53e minute,

Grâce à ce large succès, le FC Bulle garde les commandes de 1re ligue avant un périlleux déplacement à La Chaux-de-Fonds samedi prochain (2 octobre).

Retour complet sur ce match et analyse à retrouver dans La Gruyère de mardi.