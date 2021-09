Les étudiants font leur festival

Ce samedi, le plateau de Pérolles se transforme en lieu de fête et de musique. Dès 16 h 30, l’Etu’Sound festival proposera quatre concerts de hip-hop, rock et pop-soul ainsi que diverses animations en intermèdes. Des DJ concluront la soirée. La programmation est entièrement romande et principalement fribourgeoise. Sur la scène montée pour l’occasion, le rappeur Kala, qui a sorti l’année dernière son premier album (Seul), ouvrira les feux. Suivront Super Medicine (entre rock, punk et métal) et la chanteuse Lakna, qui mêle pop, RnB et soul, avant que les Lausannois Alison & The Twins ne viennent clore les concerts avec leur rock alternatif. Gratuit, l’Etu’Sound festival est organisé par les étudiants des hautes écoles de Fribourg, mais s’adresse à tout le monde. Outre l’aspect musical, il…