Les jardins en fête samedi

ATTALENS

La commune d’Attalens propose samedi une journée consacrée aux jardins. De 13 h 30 à 17 h, elle invite les personnes intéressées à découvrir plusieurs jardins situés dans les villages de Tatroz et d’Attalens. Certains sont en permaculture, d’autres favorisent la biodiversité en offrant, par exemple, un abri aux hérissons, aux oiseaux et aux papillons. Dès 16 h, à l’école primaire d’Attalens, la commission de l’énergie et du développement durable proposera également la construction d’un hôtel à insectes. Informations supplémentaires sur le site www.attalens.ch.