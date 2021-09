Les ratés aussi ont leur poésie

ROMONT. La nouvelle saison de Bicubic démarre ce samedi avec la reprise de La poésie de l’échec. L’année dernière, cette création de Marjolaine Minot et de sa compagnie avait marqué l’automne de Nuithonie, avant la fermeture des salles. Avec Günther Baldauf, la comédienne a conçu, écrit et mis en scène cette pièce drôle, inventive, qui prend pour thème les ratés de l’existence. La tournée passera aussi par L’Arbanel, en novembre. La poésie de l’échec avance entre humour noir, gravité et émotion, avec un beatboxer qui sonorise le spectacle en direct et lui donne parfois des airs cartoonesques. Elle se situe dans un univers familial: le père est mort récemment, le fils et la fille se retrouvent autour de la mère, qui fête son anniversaire. Sur un ton décalé, qui flirte constamment avec le…