Lorsque je me suis installée à Morlon, une Bulloise m’avait dit: «Mais tu seras isolée là-bas!» Les gens riaient gentiment de ce village qui avait même une réputation d’être quelque peu «

arriéré» dans toutes les acceptions du terme. On le surnommait «Morlon-les-Cloches», «Morlon-les-Esprits», «Morlon-l’Université» ou encore «Morlon-les-Bains». J’y ai vécu trente ans, assez longtemps pour m’y attacher et apprécier les gens qui y résident. L’appellation «Morlon-les-Bains» était sans doute prémonitoire, puisqu’il est actuellement question de Goya Onda. Mais qui surferait sur la vague du profit? Sûrement pas les habitants, qui subiraient toutes les nuisances qu’entraînerait la réalisation de ce projet, sans en retirer aucun avantage. Sommes-nous en démocratie?

Lucienne Rime-Ruffieux, Bulle