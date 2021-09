Passe-moi les jumelles

RTS 1, VENDREDI À 20 H 10

Une nouvelle aventure à pas de mulet! Matthieu Fournier et Inschi partent à la rencontre des gens qui vivent ou travaillent en montagne. Entre Charmey et Chamonix, 130 km de marche, 5000 mètres de montée, trois cols: Sanetsch, Forclaz, Balme, historiquement très empruntés par les muletiers.

Un air de transmission

La nature, la tradition et le rock’n’roll c’est une histoire de famille chez les Bonvin. Le patriarche, Paul, a déjà sa petite renommée dans le milieu de la country suisse. Sa passion pour le terroir et la musique, il l’a transmise à ses enfants, Nelson et Priscilla. Ensemble, ils forment un groupe: Paul Mac Bonvin & The Bullfrogs. Rencontre avec une famille haute en couleur, qui n’hésitera pas à laisser planer un air de Rockabilly sur les montagnes…