Ténèbres anglaises au Mexique

Silvia Moreno-Garcia

MEXICAN GOTHIC

Bragelonne, 352 pages

«Il essaie de m’empoisonner. Viens me chercher, Noemi. Viens me sauver.» Après avoir reçu cette lettre alarmante de sa cousine Catalina, Noemi, jeune étudiante fêtarde de la bonne société de Mexico, se rend dans la campagne où sa parente vit isolée avec l’étrange famille de son mari. Le vieux manoir anglais de High Place est situé à l’écart, sur le haut du village, et possède même son propre cimetière. Tout y est sombre, brumeux, et les règles de vie frisent l’institution carcérale. Les non-dits et les secrets de famille suintent des murs de cette bâtisse issue de la démesure d’une fortune engloutie. Noemi la «jet-setteuse» se retrouve ainsi coincée dans les terribles menaces du passé…

Mexican Gothic est l’un de ces romans…