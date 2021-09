Un 87e Morat-Fribourg adapté

COURSE À PIED. «C’est un plaisir d’accueillir des journalistes aujourd’hui (n.d.l.r.: mardi), cela signifie que Morat-Fribourg reprend du poil de la bête.» Le soulagement était palpable chez le président d’organisation Frédéric Dumas. Après son annulation en 2020 en raison de la pandémie, la 87e édition de la course commémorative aura bel et bien lieu ce dimanche. Dans un format allégé certes, mais avec un peloton élite compétitif.

Outre la présence du tenant du titre Dominic Lokinyomo Lobalu et du revenant Tadesse Abraham, le lauréat des 20 kilomètres de Lausanne Temesgen Daba pourrait prétendre à la victoire. «Une jolie lutte est à prévoir au niveau des meilleurs Suisses entre Jérémy Schouwey, Andreas Kempf ou encore Jérémy Hunt», ajoute le directeur de course Olivier Gloor. Chez les…