ROMONT

La brasserie associative Extra-Muros organise, samedi de 10 h à minuit, un festival de brasseries dans la cour de la Maison Saint-Charles, à Romont. Les Glânois, qui produisent dans le chef-lieu depuis 2017, ont invité pour l’occasion trois autres brasseries, sises à Vuisternens-devant-Romont, Payerne et Thierrens. Lors de cette journée, la Guggenmusik La Décapsuleuse se produira l’après-midi, de même que le groupe de folk-punk Buckle-Up (17 h et 20 h). Des visites de la brasserie romontoise sont également prévues. Les organisateurs informent qu’un certificat Covid sera exigé et qu’il sera possible de se faire tester sur place.