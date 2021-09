COURSE DE MONTAGNE. Eliot Crettenand s’est illustré dimanche aux championnats de Suisse de course de montagne. Membre du SA Bulle, le Gumefensois a décroché la médaille de bronze U20 avec le 23e chrono (59’00 pour 11,8 km et 816 m de dénivelé positif) au classement scratch du Trophée de la Tour de Moron à Malleray, dans le Jura bernois.