Voyager à Vienne, autrement

L’Orchestre de chambre fribourgeois joue ce dimanche au CO de Riaz. Il accueille le trompettiste belge Jeroen Berwaerts pour un programme consacré à une autre Vienne.

RIAZ. La Société des concerts de la ville de Bulle lance ce dimanche sa nouvelle saison, en invitant l’Orchestre de chambre fribourgeois, à l’aula du CO de Riaz. Dirigé par Nicolas Chalvin, l’OCF accueillera le trompettiste belge Jeroen Berwaerts (photo). Ce musicien virtuose, né en 1975, a étudié à Karlsruhe auprès de Reinhold Friedrich et se produit régulièrement avec les plus prestigieux orchestres européens.

L’OCF et Jeroen Berwaerts proposent un programme intitulé «Vienne autrement». Il comprend le Concerto pour trompette de Michael Haydn, frère de Joseph (1737-1806) ainsi que trois pièces contemporaines de Heinz Karl…