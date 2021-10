RTS 1, MERCREDI À 20 H 10

Têtes au foot et lésions cérébrales

Sur les terrains de foot, la tête est mise à rude épreuve. Lucas a subi un traumatisme crânien et presque deux ans après son accident, il souffre encore de fatigue. Et qu’en est-il des impacts sous-commotionnels, des têtes que l’on fait à l’entraînement et durant un match? Même si le choc est moins violent qu’une commotion, la répétition de ces mini-impacts peut avoir des conséquences sur le long terme.

Autisme au féminin: la différence invisible

«J’étais toujours à côté de la plaque dans la vie. Jamais en cohérence avec le monde.» Véronique, 58 ans. «J’ai l’impression d’être vraiment décalée. Et du coup je me suis fait beaucoup embêtée et moquée à cause de ça.» Romane, 24 ans. «Si on avait su plus tôt, et si j’avais été…