Alexandre Bugnard lève les bras à la vallée de Joux

TRAIL. Le Remaufensois Alexandre Bugnard a remporté dimanche le Trail vallée de Joux. Dans le Jura bernois, le traileur de 24 ans a bouclé les 51 kilomètres et 2365 mètres de dénivelé positif en 4 h 30. Soit vingt-sept minutes de moins que son plus proche poursuivant, le Vaudois Jacinto Braz. Dans la catégorie vétérans, le Châtelois Nicolas Philipona a signé le 2e temps sur 22 kilomètres en 1 h 47, à six minutes de la première place. Un chrono également synonyme de 4e rang au classement scratch. Chez les femmes, la traileuse d’Attalens Chloé Tissot a terminé 3e sur 36 kilomètres au terme de 4 h 05 d’effort.