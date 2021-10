née Giller

SEMSALES

Anne-Marie Balmat-Giller s’est endormie sereinement, le 16 octobre, dans sa 99e année, entourée de l’amour de sa famille et des soins du personnel de la Maison St-Joseph. La messe du dernier adieu a été célébrée en l’église de Semsales le 19 octobre.

Anne-Marie Balmat-Giller est née le 6 février 1923. Elle passe son enfance et sa jeunesse à Semsales dans le foyer d’Emile et Lucie Giller, entourée de quatre frères et de deux sœurs. En 1946, elle unit sa destinée à Armand Balmat. De cette union naissent cinq enfants: Maurice, Jean-Marie, Anita, Marie-José et Daniel qui lui donneront 10 petits-enfants et 13 arrière-petitsenfants.

En 1957, le couple reprend la gérance du magasin Coop de Semsales, appelé alors La Ménagère. A la mort de son époux, en 1975, Anne-Marie…