Bryan Balsiger: «J’ai pu réaliser mon rêve aux jeux Olympiques»

Le troisième concours hippique des écuries Sottas s’est tenu ce week-end à Marsens.



La compétition a accueilli des grands noms à l’image du Neuchâtelois Bryan Balsiger. Interview.



Parole enfin à Jeanne Paradis, unique Sudiste en lice dimanche dans l’épreuve N140.

MARIUS KAMM

HIPPISME. Les cavaliers et cavalières ont foulé en nombre le carré des écuries Sottas à Marsens de vendredi à dimanche. Une troisième édition du concours de saut plus que réussie, comme en témoigne l’organisateur Romain Sottas. «Nous avons reçu énormément d’inscriptions et même dû créer des listes d’attente. Les spectateurs nous ont fait l’honneur de supporter les athlètes. Les gens sont contents de se retrouver pour assister à ce type d’événement.»

Reconnaissable au loin avec son habituelle casquette, le Marsensois ne…