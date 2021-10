Ces coureurs populaires qui font vivre Morat-Fribourg

La 87e édition de la course commémorative Morat-Fribourg a lieu ce dimanche.

Les Gruériens Louis Tissot et Félix Robadey fêteront leur 50e classique.

D’autres vivront leur grande première, à l’instar de l’aspirante de police Lisiane Risse.

GLENN RAY

COURSE À PIED. Dimanche, quelque 4500 participants s’élanceront sur la mythique course entre Morat et Fribourg. Moins dense qu’à l’accoutumée – restrictions sanitaires obligent – ce peloton peut toutefois compter sur la fidélité de ses coureurs populaires. C’est notamment le cas du Gruérien Félix Robadey, qui bouclera cette année son 50e Morat-Fribourg à… 77 ans. «J’ai déjà fêté mon cinquantenaire aux 100 kilomètres de Bienne il y a un mois», expliquet-il, peu impressionné par les 17,17 kilomètres qui l’attendent dimanche. «La montée de la…